"Краснодар" вернулся в тройку. Осечки "Локомотива" и ЦСКА усилили интригу в борьбе за ЛЧ

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" благодаря победе над екатеринбургским "Уралом" в матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) поднялся на третье место в турнирной таблице. Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля, голами отметились шведский нападающий Маркус Берг (14-я минута), португальский полузащитник Мануэл Фернандеш (57) и французский хавбек Реми Кабелла (78), который реализовал пенальти. Для "Краснодара" эта победа стала первой после возобновления чемпионата России, добытой на поле. Ранее команде была присуждена техническая победа над "Оренбургом", который из-за вспышки коронавируса в команде не смог принять соперника в 24-м туре РПЛ. После этого краснодарцы упустили победу над "Ростовом", пропустив пенальти на 101-й минуте игры, а также потерпели поражения от петербургского "Зенита" (2:4) и казанского "Рубина" (0:1). При этом у "Краснодара" есть игра в запасе - встреча команды с московским "Динамо" в рамках 23-го тура премьер-лиги была перенесена с 21 июня на 19 июля из-за выявления коронавируса у игроков бело-голубых.

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Таким образом, до конца чемпионата "Краснодару" предстоит провести три матча - против самарских "Крыльев Советов" (15 июля, на выезде), "Динамо" (19 июля, дома) и грозненского "Ахмата" (22 июля, дома). Команда под руководством главного тренера Мурада Мусаева имеет в активе 48 очков и на три очка отстает от московского "Локомотива", который провел на одну игру больше; отрыв от занимающих четвертое и пятое места ЦСКА и "Ростова" составляет одно и четыре очка соответственно. Если краснодарцы по итогам чемпионата займут второе место, то впервые в истории смогут сыграть в групповой стадии Лиги чемпионов, если останутся на третьей строчке - начнут выступление в главном еврокубковом турнире с третьего квалификационного раунда; если опустятся на четвертую или пятую позицию, попадут в Лигу Европы. "Урал", несмотря на крупное поражение, сохраняет шансы на попадание в еврокубки на следующий сезон. Для этого команде главного тренера Дмитрия Парфенова, в активе которой 35 очков, нужно либо занять шестое место по итогам чемпионата (сейчас его занимает "Уфа", которая набрала 37 очков) и рассчитывать на то, что обеспечивший себе участие в групповом турнире Лиги чемпионов "Зенит" выиграет Кубок России, либо самой завоевать этот трофей. В оставшихся до конца чемпионата матчах екатеринбуржцы дома сыграют с тульским "Арсеналом" и "Локомотивом" - между играми 15 и 22 июля в чемпионате в календаре "Урала" на 19 июля намечен полуфинал Кубка России против подмосковных "Химок". "Рад, что мы прервали серию неудачных матчей, смогли взять три очка и показали содержательный футбол. "Урал" сам в такой играет, и зрителям, думаю, это понравилось. Рад, что во втором тайме (после первой сорокапятиминутки счет был 1:0 - прим. ТАСС) мы не остановились, забили еще", - сказал после матча Мурад Мусаев. Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов после игры отметил, что "Краснодар" наказал его команду за ошибки. "Как можно кого-то оценивать, когда команда проигрывает 0:3? Мы не должны были допускать таких ошибок. "Краснодар" - это та команда, которая сразу наказывает за такое", - сказал он, добавив, что ухудшила ситуацию для "Урала" потеря из-за травмы атакующего полузащитника Отмана Эль-Кабира. "Локомотив" спас не игравший больше года Фарфан В стартовом матче игрового дня "Локомотив" ушел от поражения в домашнем матче с "Уфой" - на гол полузащитника гостей Даниила Фомина с пенальти железнодорожники ответили точным ударом нападающего Джефферсона Фарфана. Для перуанского форварда матч против команды из столицы Башкортостана стал первым в РПЛ с 4 мая 2019 года. Прошлым летом он получил повреждение колена, находясь в расположении сборной Перу, которая выступала на Кубке Америки в Бразилии; в мае этого года у 35-летнего игрока был обнаружен коронавирус, в начале июля "Локомотив" сообщил, что игрок вылечился. Несмотря на то что команды потеряли очки, никто из преследователей не смог сместить их со второй и шестой позиций в турнирной таблице чемпионата России.

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В матче между "Локомотивом" и "Уфой" был обновлен судейский рекорд - для главного арбитра встречи Владислава Безбородова прошедшая игра стала 227-й в карьере. 47-летний рефери вышел на первое место по этому показателю. Ранее рекорд по количеству игр в РПЛ среди судей принадлежал Алексею Николаеву (226). В заявку на матч против "Локомотива" неожиданно не вошли шесть игроков гостевой команды - Йонуц Неделчару, Вячеслав Кротов, Андрей Никитин, Боян Йокич, Дмитрий Сысуев и Алексей Чернов. Это породило подозрение, что в команде произошла вспышка коронавируса, однако представители уфимской команды опровергли эти сообщения. Перед игрой с железнодорожниками пост генерального директора "Уфы" покинул Шамиль Газизов, он перешел на аналогичную должность в московский "Спартак". Переехав в столицу, он воспользовался возможностью посетить матч своей бывшей команды.

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"Я абсолютно недоволен результатом и качеством игры, - сказал после матча главный тренер "Локомотива" Марко Николич. - Мы опытная команда и должны показывать больше желания в таких матчах. В первые 45 минут команда играла очень нервно, мы делали очень много невынужденных ошибок, буквально отдавали мяч соперникам, давали им шанс убегать в контратаку и останавливать наступательный напор. Во втором играли лучше, но в таких матчах для победы надо играть хорошо большую часть времени". Оппонент сербского специалиста, главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев отметил, что игроки его команды ни в чем не уступили одному из лидеров РПЛ. "Мы сегодня сыграли вничью, могли не пропустить, могли забить второй мяч. На поле вышли те, кто был с нами с начала сезона, с первого тура. Многие сыграли не на своих позициях, но мы ни в чем не уступили сопернику, который борется за попадание в Лигу чемпионов", - отметил наставник башкирской команды.

После матча генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе на стихийной встрече с болельщиками высказался по нескольким ключевым вопросам, включая их акцию протеста в связи с непродлением контракта с предыдущим главным тренером команды Юрием Семиным. После возобновления чемпионата активные фанаты железнодорожников выступают с призывами к уходу в отставку Кикнадзе и председателя совета директоров клуба Анатолия Мещерякова, а на 20-й минуте всех домашних игр покидают трибуны. "У меня конфликта с болельщиками нет, у болельщиков есть конфликт со мной. Все покажет игра: если игра покажет, что я был прав, разумные люди поймут, что я правильно все сделал", - отметил гендиректор "Локомотива". "Рубин" Слуцкого поставил подножку ЦСКА Во встрече против "Рубина" прервалась трехматчевая победная серия ЦСКА, по ходу которой армейцы поочередно обыграли "Спартак" (2:0), "Ахмат" (4:0) и "Оренбург" (4:0). Казанцы ушли от поражения в концовке матча - на гол нападающего москвичей Федора Чалова гости ответили пенальти в исполнении Евгения Маркова. Одиннадцатиметровый удар был назначен после использования системы видеоассистента рефери (VAR).

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Благодаря ничьей с ЦСКА "Рубин" гарантировал себе сохранение прописки в премьер-лиге на сезон-2020/21. Казанцы добились этого под руководством бывшего главного тренера армейцев Леонида Слуцкого. Специалист работал в московском клубе с 2009 по 2016 год, завоевав за это время семь трофеев, включая три титула чемпиона России. "Первый тайм не очень получился, не могли правильно расставиться при игре в нападении и выйти из обороны, после перерыва было уже лучше, хотя пропустили гол при курьезных обстоятельствах, - сказал Слуцкий. - Команда официально сохранила прописку в РПЛ, уже сейчас можно сказать, потому что мы очень удачно провели отрезок после пандемии. Это касается и качества игры, и результата, задачей-минимум, как и задачей-максимум, было сохранение прописки в премьер-лиге, мы их выполнили, и осталось еще две игры, в них мы постараемся качественнее сыграть, как можно выше подняться в турнирной таблице". Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, в свою очередь, посетовал на плохую реализацию моментов игроками его команды. "Футбол состоит из того, забиваешь ты или нет - в прошлом матче мы забили много, в этом не хватало энергии, вяло атаковали, - признал белорусский специалист. - Много подходов, могли забивать, но удар то несильный, то неточный; тем не менее ударов в створ было достаточно. Хотелось бы играть выше, нам не следовало садиться так низко".

Автор единственного гола ЦСКА в этой встрече Федор Чалов после игры согласился с тем, что команда не использовала свои моменты. "Могли забить и в первом, и во втором тайме, - сказал он. - Забили первый гол и отдали инициативу, из-за этого пропустили мяч, после начали играть, но не хватило времени". Также форвард высказался о том, как изменилась игра команды с возвращением Гончаренко. После поражения от "Зенита" (0:4) в середине июня главный тренер уезжал на родину и не участвовал в подготовке команды к игре с "Динамо" (0:0), затем он вернулся, и в четырех матчах ЦСКА набрал 10 очков. "Все ребята расслабились, и мы стали получать удовольствие во всех матчах", - отметил Чалов, добавив, что команда будет настраиваться на победу в двух оставшихся матчах и бороться за попадание в Лигу чемпионов. Семиматчевая серия поражений "Оренбурга" подошла к концу "Оренбург" после возобновления чемпионата России потерпел пять поражений подряд (два из них - технические из-за вспышки коронавируса в команде). В целом же команда уступила в семи играх кряду. Во встрече с "Ростовом", которая завершилась со счетом 0:0, команда впервые с 7 марта сумела набрать очки. Тогда клуб из Оренбурга дома обыграл тульский "Арсенал" (2:0). Главный тренер "Оренбурга" Константин Парамонов после завершения матча отметил, что команда реализовала план на игру. "Так и планировали сыграть - строго сзади и искать какие-то шансы у ворот соперника искать. К сожалению, не получилось создать моменты, но ребята старались, выложились, отдали много сил", - сказал он.

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Наставник "Ростова" Валерий Карпин более жестко высказался о исходе встречи и положении команды в турнирной таблице РПЛ. В первом туре после возобновления чемпионата дончане из-за вспышки коронавируса были вынуждены отправить на матч против "Сочи" игроков клубной академии в возрасте от 16 до 19 лет. Там команда потерепела поражение со счетом 1:10. "Раньше был Росгосстрах - чемпионат России, а сейчас "Роспотребнадзор - чемпионат России", - сказал в эфире Youtube-канала РПЛ главный тренер "Ростова". - Кто договорился с Роспотребнадзором, тот и в выигрыше, а кто не смог договориться... Кто скрыл, а кто не скрыл больных; кого закрыли на карантин, а кого не закрыли... Это ненормальный чемпионат России, и во всем мире об этом говорят". "Динамо" помогло "Спартаку" Московское "Динамо" в домашнем матче против "Крыльев Советов" одержало победу со счетом 2:0. Голы с пенальти забили игроки группы атаки бело-голубых Максимилиан Филипп и Николай Комличенко.

"Провели достаточно хороший матч, за исключением 15 стартовых минут второго тайма, - сказал после завершения матча главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков. - Удача, которой не было у нас в предыдущих матчах, сегодня нам помогла. Могли еще мяча три-четыре забить, но не хватило реализации и завершающего паса. В целом оборона сегодня справилась, давление было, но "Крылья Советов" не создали ни одного голевого момента".

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Талалаев признал, что его команда в матче с "Динамо" испытывала проблемы с физической готовностью. "У нас четвертая игра за 13-й день, а вариантов ротации состава у нас не так много, - отметил он. - Не хотелось получать первый гол в первые 15 минут, допустили грубейшую ошибку. Потом мы вынуждены были раскрываться". Благодаря результату матча между "Динамо" и "Крыльями Советов" "Спартак", который в субботу на выезде проиграл "Сочи" (0:1), обезопасил себя от вылета в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Самарцы за два тура до конца чемпионата занимают 15-место в таблице РПЛ, набрав 27 очков. Красно-белые набрали 33 очка и располагаются на 11-й строчке. В случае равенства очков москвичи займут место выше по результатам личных встреч. Матчи 29-го тура пройдут 15 и 16 июля. В среду состоятся игры "Крылья Советов" - "Краснодар", "Урал" - "Арсенал", "Спартак" - "Ахмат" и "Зенит" - "Оренбург". В четверг пройдут матчи "Рубин" - "Ростов", "Уфа" - "Динамо", "Тамбов" - "Сочи" и "Локомотив" - ЦСКА.