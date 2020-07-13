Жозе Моуринью заявил, что счастлив бороться за место в Лиге Европы

ТАСС, 13 июля. Главный тренер английского футбольного клуба "Тоттенхэм" Жозе Моуринью заявил, что очень рад продолжать борьбу за место в Лиге Европы на следующий сезон. Его комментарий со ссылкой на британскую вещательную корпорацию BBC приводит "Газета.Ru" .

В воскресенье "Тоттенхэм" на своем поле обыграл "Арсенал" в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1.

"Я думаю, что во время игры никто не думал об этом, даже я, но у "Арсенала" было на 48 часов больше на подготовку, поэтому было тяжело, - сказал Моуринью. Но даже в последние минуты игры у нас не было больших проблем, все было под контролем, поэтому мы счастливы. Также мы счастливы, потому что мы все еще в борьбе за место в Лиге Европы".

"Тоттенхэм" не знает поражений на протяжении трех матчей в первенстве, в турнирной таблице клуб поднялся на восьмое место, набрав 52 очка. От "Шеффилд Юнайтед", идущего на дающей право сыграть в квалификации Лиги Европы седьмой строчке, лондонцев отделяет два очка. В следующем туре подопечные Моуринью 15 июля на выезде сыграют с "Ньюкаслом".