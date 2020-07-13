Майгуров пообещал не допустить повторения конфликта СБР с биатлонистами из-за контрактов

Ведущие биатлонисты России, в числе которых были Александр Логинов, Дмитрий Малышко и Антон Бабиков, год назад отказывались подписывать контракты с СБР, поскольку были не согласны с предлагаемым количеством рекламных мест под личных спонсоров.

МОСКВА, 13 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Новый президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров пообещал, что не допустит повторения конфликта годичной давности, который разгорелся из-за нежелания спортсменов подписывать контракты с организацией. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

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"Уверен, что такого не повторится. Лично буду этим заниматься, я знаю, как выстроить диалог со спортсменами", - сказал Майгуров.

Он также отметил, что СБР задолжал биатлонистам выплаты призовых за минувший сезон, которые они должны получить согласно условиям контрактов. "Не выплачены еще премиальные спортсменам за сезон на основании заключенных соглашений. Естественно, мы возьмем на себя обязательства прошлого руководства и будем решать эти вопросы", - отметил он.

Майгуров был избран на пост главы СБР в субботу. Он сменил Владимира Драчева, который принял решение оставить пост после двух лет пребывания во главе организации.