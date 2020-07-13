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Зимние олимпийские виды спорта

Майгуров рассказал о задачах Польховского во главе сборной России по биатлону

По словам президента СБР, Польховский не будет вмешиваться в тренировочный процесс команд
Президент СБР Виктор Майгуров Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Президент СБР Виктор Майгуров
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 13 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Новый президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров подчеркнул, что Валерий Польховский на посту главного тренера сборной страны не будет вмешиваться в тренировочный процесс команд. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

СБР на этой неделе должен рекомендовать Польховского на пост главного тренера. Старшим тренером мужской сборной России в мае был назначен Юрий Каминский, женской - Михаил Шашилов.

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"Главный тренер не будет вникать в тренировочный процесс. С другой стороны, он будет владеть информацией о том, что делают команды, как они готовятся, какая у них логистика, какое у них обеспечение. Задача главного тренера - знать, что происходит во всех командах, держать ситуацию на контроле", - сказал Майгуров.

"У кого-то, быть может, существуют опасения, но я Валерия Николаевича знаю хорошо, мы с ним откровенно беседуем, поэтому, считаю, мы сможем спокойно работать", - добавил он.

В апреле Польховский был рекомендован на пост главного тренера большинством членов правления СБР, однако теперь уже бывший глава организации Владимир Драчев заблокировал это решение. О решении не бороться за пост главы СБР Драчев объявил за день до выборов, которые в итоге прошли на безальтернативной основе.

Майгуров был избран президентом СБР в субботу. После выборов он сообщил, что Польховский будет рекомендован главным тренером.

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