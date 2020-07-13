СБР будет просить IBU не учитывать статус РУСАДА в вопросе восстановления прав организации

Соответствие РУСАДА кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) является одним из 12 условий восстановления прав СБР. В декабре прошлого года исполком WADA принял решение лишить РУСАДА соответствия в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, что было в установленные сроки оспорено в Спортивном арбитражном суде (CAS). Рассмотрение апелляции запланировано на ноябрь. В том же месяце пройдет конгресс IBU, на котором будет рассмотрен вопрос восстановления прав СБР.

МОСКВА, 13 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Союз биатлонистов России (СБР) попросит Международный союз биатлонистов (IBU) не учитывать статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в вопросе восстановления полноправного членства организации. Об этом в интервью ТАСС рассказал новый президент СБР Виктор Майгуров.

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"В рамках встреч рабочей группы мы будем пытаться скорректировать этот пункт. Но этот пункт прописан в конституции IBU, так что с этим могут возникнуть большие проблемы. Но разговаривать все равно будем", - сказал Майгуров.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года. Российские биатлонисты имеют право выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, однако страна не может проводить состязания под эгидой IBU.

Позднее была создана рабочая группа по вопросу восстановления прав Союза биатлонистов России, в которую входят представители СБР, IBU, Олимпийского комитета России и РУСАДА. Группа призвана отслеживать выполнение национальной федерацией 12 условий восстановления полноправного членства в IBU.