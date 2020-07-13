Штангисты сборной России прошли тест на коронавирус и возобновили тренировки

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России по тяжелой атлетике, собравшаяся на базе "Юг-Спорт" в Сочи, прошла два тестирования на коронавирусную инфекцию и с понедельника приступила к полноценным тренировкам. Об этом сообщил ТАСС главный тренер команды Олег Писаревский.

"Команда успешно прошла два тестирования на коронавирус и с сегодняшнего дня полноценно тренируется", - сказал Писаревский.

Мужская сборная России по тяжелой атлетике в составе 14 человек проведет в Сочи два сбора подряд. Первый завершится 26 июля, даты следующего - с 27 июля по 16 августа. После тренировочных мероприятий члены сборной отправятся в Грозный на чемпионат России.

На сбор в Сочи приехали Артур Бабаян (весовая категория до 96 кг), Виктор Гетц (до 81 кг), Дмитрий Гогичаев (свыше 109 кг), Александр Кибанов (до 96 кг), Георгий Купцов (до 96 кг), Олег Мусохранов (до 55 кг), Тимур Наниев (до 109 кг), Артем Окулов (до 89 кг), Сергей Петров (до 73 кг), Федор Петров (до 109 кг), Антоний Савчук (свыше 109 кг), Феликс Халибеков (до 67 кг) и Роман Чепик (до 89 кг).

Чемпионат России пройдет в Грозном с 17 по 23 августа, чемпионат Европы - в Москве с 31 октября по 8 ноября.