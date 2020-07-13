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ММА

Организаторы боя Александр Емельяненко - Исмаилов призвали не покупать поддельные билеты

Ранее поединок был перенесен из Москвы в Сочи
Александр Емельяненко Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Александр Емельяненко
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Организаторы боя между Магомедом Исмаиловым и Александром Емельяненко предостерегли желающих посетить мероприятие от покупки поддельных билетов. Об этом ТАСС заявил президент лиги Absolute Championship Akhmat (ACA) Алексей Яценко.

Ранее стало известно о переносе боя из Москвы в Сочи.

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"Хотелось бы предостеречь всех потенциальных зрителей от приобретения поддельных билетов на бой Емельяненко - Исмаилов, - сказал Яценко. - Несмотря на то что мы еще не объявили арену проведения турнира в Сочи, в интернете появились непонятные сайты, предлагающие купить или оформить заявку на билеты. В ближайшее время мы объявим арену в Сочи, на которой пройдет турнир АСА 107, и, возможно, запустим продажу билетов на это событие".

Изначально турнир должен был пройти весной в Москве, однако был перенесен из-за пандемии коронавируса.

В активе Емельяненко, выступающего в тяжелом весе, 28 побед, семь поражений и одна ничья в смешанных единоборствах (ММА). На счету Исмаилова, который ранее выступал в среднем весе, 13 побед, три поражения и одна ничья.

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