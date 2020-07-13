Организаторы боя Александр Емельяненко - Исмаилов призвали не покупать поддельные билеты

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Организаторы боя между Магомедом Исмаиловым и Александром Емельяненко предостерегли желающих посетить мероприятие от покупки поддельных билетов. Об этом ТАСС заявил президент лиги Absolute Championship Akhmat (ACA) Алексей Яценко.

"Хотелось бы предостеречь всех потенциальных зрителей от приобретения поддельных билетов на бой Емельяненко - Исмаилов, - сказал Яценко. - Несмотря на то что мы еще не объявили арену проведения турнира в Сочи, в интернете появились непонятные сайты, предлагающие купить или оформить заявку на билеты. В ближайшее время мы объявим арену в Сочи, на которой пройдет турнир АСА 107, и, возможно, запустим продажу билетов на это событие".

Изначально турнир должен был пройти весной в Москве, однако был перенесен из-за пандемии коронавируса.

В активе Емельяненко, выступающего в тяжелом весе, 28 побед, семь поражений и одна ничья в смешанных единоборствах (ММА). На счету Исмаилова, который ранее выступал в среднем весе, 13 побед, три поражения и одна ничья.