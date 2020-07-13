В Красноярске в 2021 году откроют Центр прогресса бокса

КРАСНОЯРСК, 13 июля. /ТАСС/. Центр прогресса бокса с тренировочной базой и площадками для соревнований откроют в Красноярске в 2021 году. Об этом в понедельник ТАСС сообщил председатель наблюдательного совета Федерации бокса Красноярского края Виктор Зубарев.

Решение о создании Центра прогресса бокса в Красноярске было принято во время визита в регион делегации Федерации бокса России во главе с генеральным секретарем организации Умаром Кремлевым.

"Сейчас идет отбор помещения, его полностью оснастят лучшим снаряжением и оборудованием. Это будет крупнейший Центр прогресса бокса в Сибири. Красноярск сможет стать центром развития бокса в Сибири, притяжением боксеров со всего Сибирского федерального округа. За год, к лету 2021 года, мы должны центр создать", - сказал Зубарев.

По его словам, это даст толчок развитию бокса высших достижений в Красноярске. Сейчас в регионе боксом занимаются около 6 тыс. человек, в перспективе число боксеров может вырасти в пять раз.

Центры прогресса бокса действуют в Москве и Подмосковье, на Северном Кавказе, идет их создание в ряде регионов страны.