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ММА

Американский боец Стерлинг заявил, что он должен быть следующим соперником Яна

Ян в ночь на воскресенье нокаутировал бразильца Жозе Альдо и завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе
Алджемейн Стерлинг AP Photo/Jeffrey McWhorter
Описание
Алджемейн Стерлинг
© AP Photo/Jeffrey McWhorter

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Американский боец Алджемейн Стерлинг считает, что он должен стать следующим соперником чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянина Петра Яна. Об этом Стерлинг заявил ТАСС.

"Ян - отличный боец, но я сильнее. Да, я следующий. Об остальном спросите Дэйну Уайта (президент UFC - прим. ТАСС)", - сказал Стерлинг.

Ян в ночь на воскресенье нокаутировал бразильца Жозе Альдо и завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе. 30-летний Стерлинг в смешанных единоборствах одержал 19 побед и потерпел 3 поражения.

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