Американский боец Стерлинг заявил, что он должен быть следующим соперником Яна

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Американский боец Алджемейн Стерлинг считает, что он должен стать следующим соперником чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянина Петра Яна. Об этом Стерлинг заявил ТАСС.

"Ян - отличный боец, но я сильнее. Да, я следующий. Об остальном спросите Дэйну Уайта (президент UFC - прим. ТАСС)", - сказал Стерлинг.

Ян в ночь на воскресенье нокаутировал бразильца Жозе Альдо и завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе. 30-летний Стерлинг в смешанных единоборствах одержал 19 побед и потерпел 3 поражения.