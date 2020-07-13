Чернышенко: число занимающихся спортом жителей России можно довести до 70% к 2030 году

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Планку числа систематически занимающихся спортом жителей России можно поднять до 70% к 2030 году. Об этом на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Один из показателей нацпроекта "Демография" - к 2024 году увеличить долю регулярно занимающихся спортом до 55%, сейчас этот показатель - 43% или 58 млн человек, - сказал Чернышенко. - Я считаю, что планку нужно поднимать еще выше - до 70% к 2030 году. Тогда нужно будет обеспечивать рост регулярно занимающихся спортом граждан на 8-9% в год, это достаточно амбициозная, но достижимая цифра".

Нацпроект "Демография" (2019-2024 годы) включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни".