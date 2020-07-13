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Бокс

Российский боксер Беспутин начал подготовку к претендентскому бою

Спортсмен вылетел на подготовительные сборы в Екатеринбург

КРАСНОЯРСК, 13 июля. /ТАСС/. Российский боксер Александр Беспутин в течение полугода проведет бой за звание претендента на титул чемпиона мира. Об этом в понедельник ТАСС сообщил председатель наблюдательного совета Федерации бокса Красноярского края Виктор Зубарев.

Беспутин победил соотечественника Раджаба Бутаева в декабре прошлого года и завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе. Позднее допинг-тест Беспутина дал положительный результат. WBA лишила россиянина титула чемпиона мира.

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"У нас намечено несколько боев, [их проведут] такие лидеры красноярского бокса как Александр Беспутин, Евгений Шведенко. Беспутин начал подготовку, вчера вылетел на подготовительные сборы в Екатеринбург. Он хочет пройти снова путь и выиграть у них у всех", - сказал Зубарев.

По его словам, в течение полугода или даже пяти месяцев, 29-летний Беспутин проведет претендентский бой. Он отметил, что спортсмен уже прошел в Красноярске общефизическую подготовку.

Зубарев добавил, что пока неизвестно место боя Беспутина, но он надеется, что это будет в России.

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