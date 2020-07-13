CAS отменил двухлетнее отстранение "Манчестер Сити" от еврокубков

ТАСС, 13 июля. Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию английского футбольного клуба "Манчестер Сити" на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отстранении команды от еврокубков на два сезона. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Арбитражная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (CFCB) 14 февраля приняла решение отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках в течение двух следующих сезонов из-за нарушений финансового фейр-плей, которые были совершены с 2012 по 2016 год. Клуб обвинялся в завышении спонсорских доходов. На клуб также был наложен штраф в размере €30 млн.

Апелляция была зарегистрирована 26 февраля. Слушания по делу проходили в видеоформате с 8 по 10 июня. По их итогам CAS в понедельник вынес решение отменить первоначальные санкции к клубу, при этом признать "Манчестер Сити" виновным в нарушении регламента лицензирования клубов и назначить штраф в размере €10 млн, который клуб должен выплатить в течение 30 дней после решения суда.

"Манчестер Сити" является шестикратным чемпионом Англии, завоевав четыре титула за последние восемь лет. Клуб доходил до полуфинала Лиги чемпионов (сезон-2015/16). В текущем розыгрыше клуб находится на стадии 1/8 финала, обыграв в первом матче на выезде мадридский "Реал" (2:1).