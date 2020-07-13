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Массовый спорт

Путин: надо больше уделять внимания спортивной инфраструктуре в регионах и муниципалитетах

Глава государства отметил, что нужно строить соответствующие сооружения и спортивные объекты

НОВО-ОГАРЕВО, 13 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал уделять больше внимания созданию инфраструктуры для занятия спортом на региональном и муниципальном уровнях. Комментируя на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам задачу доведения до 55% доли граждан России, занимающихся спортом, Путин задался вопросом, много это или мало.

"Давайте посмотрим, что происходит в Финляндии - тоже северная страна, как и Россия, - и сравним. И я думаю, что сравнение будет не в нашу пользу", - добавил он.

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Путин признал, что для достижения этой цели нужно вкладывать средства, строить соответствующие сооружения, спортивные объекты, "но гораздо более ценным является другое обстоятельство - внимание к этой теме на федеральном, региональном и муниципальном уровнях".

"Детская спортивная площадка во дворе или непрофессиональная футбольная площадка где-то в деревне или поселке городского типа стоят копейки, а результат колоссальный. На это просто надо нацеливать региональные и муниципальные управленческие команды, нужно этим постоянно заниматься, держать это в фокусе внимания", - заявил Путин.

Он добавил, что, если "обращать на это внимание коллег на всех уровнях, точно результат будет". "Разумеется, без денег ничего не бывает, надо и деньги вкладывать, но надо их планировать, понимать приоритеты, а это один из очевидных приоритетов - здоровье нации, здоровый образ жизни, отрыв от всякой наркоты, алкоголя, особенно молодых людей", - указал глава государства.

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