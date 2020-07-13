Путин: надо больше уделять внимания спортивной инфраструктуре в регионах и муниципалитетах

"Давайте посмотрим, что происходит в Финляндии - тоже северная страна, как и Россия, - и сравним. И я думаю, что сравнение будет не в нашу пользу", - добавил он.

НОВО-ОГАРЕВО, 13 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал уделять больше внимания созданию инфраструктуры для занятия спортом на региональном и муниципальном уровнях. Комментируя на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам задачу доведения до 55% доли граждан России, занимающихся спортом, Путин задался вопросом, много это или мало.

Путин признал, что для достижения этой цели нужно вкладывать средства, строить соответствующие сооружения, спортивные объекты, "но гораздо более ценным является другое обстоятельство - внимание к этой теме на федеральном, региональном и муниципальном уровнях".

"Детская спортивная площадка во дворе или непрофессиональная футбольная площадка где-то в деревне или поселке городского типа стоят копейки, а результат колоссальный. На это просто надо нацеливать региональные и муниципальные управленческие команды, нужно этим постоянно заниматься, держать это в фокусе внимания", - заявил Путин.

Он добавил, что, если "обращать на это внимание коллег на всех уровнях, точно результат будет". "Разумеется, без денег ничего не бывает, надо и деньги вкладывать, но надо их планировать, понимать приоритеты, а это один из очевидных приоритетов - здоровье нации, здоровый образ жизни, отрыв от всякой наркоты, алкоголя, особенно молодых людей", - указал глава государства.