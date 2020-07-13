Зрителей вновь начнут пускать на турниры по сумо в Японии

ТОКИО, 13 июля. /ТАСС/. Турниры на кубок императора Японии по сумо (басё) вновь начнут проводиться в присутствии зрителей, поскольку введенные ранее из-за пандемии коронавируса ограничения были сняты. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Федерации сумо Японии.

На следующий турнир, который пройдет с 19 июля по 2 августа, планируется допустить 2,5 тыс. человек, что составляет примерно 25% от вместимости главной арены в Токио. Кроме того, федерация обещает принять все необходимые меры для дезинфекции внутренних помещений и обеспечения безопасности зрителей.

Обычно басё в июле проводится в центральном городе Нагоя, а в ноябре - в юго-западной Фукуоке. Однако в этом году из-за коронавируса эти турниры перенесены в столицу. Майское басё в Токио организаторы отменили, а мартовское в Осаке проходило без зрителей.

Сумо является очень популярным видом спорта в Японии, на турниры собираются тысячи зрителей. Особый ажиотаж вызывают воскресные схватки двух ёкодзун (высший ранг борца сумо) в заключительный день турнира.

Общее число заразившихся коронавирусом в Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превысило 22 тысячи. Количество летальных исходов составляет 996. Всего в стране выздоровели порядка 18,5 тысячи человек. При этом 34 пациента остаются в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии.