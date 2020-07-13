УЕФА принял к сведению решение CAS частично удовлетворить апелляцию "Манчестер Сити"

ТАСС, 13 июля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял к сведению решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об отмене двухлетнего отстранения английского "Манчестер Сити" от участия в еврокубках. Об этом говорится в заявлении УЕФА, опубликованном на официальном сайте организации.
Ранее CAS частично удовлетворил апелляцию "Манчестер Сити" на решение УЕФА. Арбитражная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (CFCB) 14 февраля приняла решение отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках в течение двух следующих сезонов из-за нарушений финансового fair play, которые были совершены с 2012 по 2016 год. Клуб обвинялся в завышении спонсорских доходов. На клуб также был наложен штраф в размере €30 млн, который был в итоге сокращен до €10 млн.
"УЕФА принял к сведению решение Спортивного арбитражного суда о сокращении санкций, наложенных на "Манчестер Сити" инстанцией УЕФА по финансовому контролю клубов за предполагаемые нарушения правил УЕФА по лицензированию клубов и финансового fair play, - говорится в заявлении. - CAS пришел к выводу, что не было предоставлено достаточно убедительных доказательств для подтверждения всех выводов CFBC по этому делу и что многие из предполагаемых нарушений были ограничены по времени из-за предусмотренного регламентом УЕФА пятилетнего периода. За последние несколько лет финансовый fair play сыграл значительную роль в защите клубов и оказании им помощи в достижении финансовой устойчивости, а УЕФА и Ассоциация европейских клубов сохраняют приверженность своим принципам".
"Манчестер Сити" обеспечил себе второе место в турнирной таблице чемпионата Англии и в следующем сезоне сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.