УЕФА принял к сведению решение CAS частично удовлетворить апелляцию "Манчестер Сити"

ТАСС, 13 июля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял к сведению решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об отмене двухлетнего отстранения английского "Манчестер Сити" от участия в еврокубках. Об этом говорится в заявлении УЕФА, опубликованном на официальном сайте организации.

Ранее CAS частично удовлетворил апелляцию "Манчестер Сити" на решение УЕФА. Арбитражная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (CFCB) 14 февраля приняла решение отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках в течение двух следующих сезонов из-за нарушений финансового fair play, которые были совершены с 2012 по 2016 год. Клуб обвинялся в завышении спонсорских доходов. На клуб также был наложен штраф в размере €30 млн, который был в итоге сокращен до €10 млн.