"Манчестер Сити" заявил, что приветствует решение CAS по смягчению санкций

ТАСС, 13 июля. Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" приветствует решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который удовлетворил апелляцию клуба по делу о нарушении финансового fair play. Об этом сообщает пресс-служба "Манчестер Сити".
CAS в понедельник вынес решение отменить первоначальные санкции к клубу, при этом признать "Манчестер Сити" виновным в нарушении регламента лицензирования клубов и назначить штраф в размере €10 млн, который клуб должен выплатить в течение 30 дней после решения суда. CAS отменил двухлетнее отстранение клуба от еврокубков.
"Пока юристы "Манчестер Сити" еще не рассмотрели полное решение CAS, клуб приветствует вердикт суда в качестве подтверждения позиции клуба и доказательств, которые он смог предоставить", - говорится в заявлении "Манчестер Сити".
Арбитражная палата инстанции Союза европейских футбольных ассоциаций по финансовому контролю клубов (CFCB) 14 февраля приняла решение отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках в течение двух следующих сезонов из-за нарушений финансового fair play, которые были совершены с 2012 по 2016 год. Клуб обвинялся в завышении спонсорских доходов. На клуб также был наложен штраф в размере €30 млн.
"Манчестер Сити" является шестикратным чемпионом Англии, завоевав четыре титула за последние восемь лет. Клуб доходил до полуфинала Лиги чемпионов (сезон-2015/16). В текущем розыгрыше "Манчестер Сити" в первом матче 1/8 финала обыграл на выезде мадридский "Реал" (2:1). Ответный матч пройдет 7 августа.