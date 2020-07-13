Биатлонистка Старых пропускает первый тренировочный сбор по причине травмы

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Четырехкратная чемпионка Европы по биатлону Ирина Старых пропускает первый предсезонный тренировочный сбор национальной команды по причине травмы. Об этом ТАСС рассказал старший тренер сборной России Михаил Шашилов.

Национальная команда первую централизованную подготовку к сезону проводит в Ижевске, сбор начался 5 июля и продлится 18 дней.

"Ирина Старых готовится пройти углубленное медицинское обследование, поскольку у нее возникли проблемы со спиной", - объяснил Шашилов отсутсвие биатлонистки на сборе.

Травма спины беспокоит Старых не в первый раз. По признанию самой спортсменки, она скомкала ее выступление в позапрошлом сезоне.

В минувшем сезоне лучшим результатом 32-летней биатлонистки в личных гонках на этапах Кубка мира было восьмое место. Его она заняла в индивидуальной гонке в словенской Поклюке.