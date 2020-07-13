ХК ЦСКА расторг контракт с олимпийским чемпионом Калининым

ТАСС, 13 июля. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА расторг контракт с нападающим Сергеем Калининым. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

В прошедшем сезоне Калинин сыграл в 57 матчах регулярного чемпионата КХЛ, набрав 10 (7 голов + 3 передачи) очков. В четырех матчах плей-офф 29-летний игрок результативными действиями не отметился. Сезон был досрочно завершен после первой стадии плей-офф из-за коронавируса.

Калинин перешел в ЦСКА из петербургского СКА в августе 2018 года в обмен на нападающего Андрея Кузьменко. В составе армейцев он стал обладателем Кубка Гагарина (2019) и чемпионом России (2019, 2020).

Также Калинин в КХЛ представлял омский "Авангард". В Национальной хоккейной лиге он выступал за "Нью-Джерси" и находился в системе "Торонто". В составе сборной России Калинин выиграл Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане, а также завоевал золотые (2014) и бронзовые (2016) медали чемпионатов мира. Является чемпионом мира среди молодежных сборных 2011 года.