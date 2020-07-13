Квят: не стоит драматизировать ситуацию с преклонением колена пилотами "Формулы-1"

Перед стартом заезда первого этапа "Формулы-1" в Австрии 5 июля прошла акция протеста против расизма, в рамках которой пилоты встали на одно колено. При этом шестеро гонщиков, в том числе Квят, отказались участвовать в акции.

ТАСС, 13 июля. Российский пилот команды "Формулы-1" "Альфа Таури" Даниил Квят считает, что не стоит драматизировать ситуацию, связанную с решением некоторых гонщиков, включая его, не вставать на колено перед гонкой в рамках акции по борьбе с расизмом. Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Россия-1" .

"Я уже выражал свою позицию на прошлой неделе, все гонщики едины в борьбе против расизма, мы показали свою позицию, надев футболки с надписью "Конец расизму", - заявил россиянин. - Но я против того, чтобы вставать на колено, это против русского менталитета, мы не встаем на колено просто так, всегда должна быть очень веская причина".

"Это личный выбор каждого, никто никого ни к чему не подталкивает, каждый гонщик, каждый сотрудник в "Формуле-1" делает то, что считает нужным. Я думаю, нет никакого драматизма во всем этом. Для кого-то встать на колено нормально, я хочу выразить свою позицию по-другому, как и некоторые другие коллеги, у нас все спокойно, все сконцентрированы перед гонкой, у нас нет никаких серьезных разногласий. Мы все боремся против расизма, но каждый делает это по-разному", - добавил Квят.

Среди тех, кто решил не вставать на колено, оказались Квят, испанский пилот Карлос Сайнс - младший ("Макларен"), пилоты "Альфа Ромео" финн Кими Райкконен и итальянец Антонио Джовинацци, нидерландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен и пилот "Феррари" монегаск Шарль Леклер.

Акция пилотов прошла в рамках движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение"). Движение Black Lives Matter оказалось в центре общественного внимания в связи с массовыми протестами и беспорядками, вспыхнувшими во многих городах США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Флойд после этого умер в больнице.