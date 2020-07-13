Отец футболиста "Ростова" Еременко: Роман идет на поправку после заражения коронавирусом

МОСКВА, 13 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Полузащитник футбольного клуба "Ростов" Роман Еременко, у которого был обнаружен коронавирус, идет на поправку. Об этом ТАСС сообщил отец игрока Алексей Еременко.

В середине июня перед возобновлением Тинькофф - Российской премьер-лиги стало известно, что шесть игроков "Ростова" заболели коронавирусом, из-за чего на матч 19 июня с "Сочи" (1:10) в составе "Ростова" вышли игроки клубной академии. Фамилии заразившихся не назывались, по данным ряда СМИ, Еременко был одним из тех, кто заболел коронавирусом.

"Сейчас он идет на поправку, все идет по плану. Думаю, в следующем сезоне он будет готов сыграть", - сказал Алексей Еременко.

В нынешнем сезоне чемпионата России Еременко провел 18 матчей, в которых забил пять мячей. "Ростов" занимает пятое место в таблице после 28 туров, набрав 44 очка.