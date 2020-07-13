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КХЛ отправила положение о мерах борьбы с коронавирусом на согласование в Роспотребнадзор

Прошлый сезон был досрочно завершен из-за пандемии

ТАСС, 13 июля. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) разработала и направила на согласование в Роспотребнадзор положение о мерах по предотвращению распространения коронавируса. Об этом заявил президент лиги Алексей Морозов, комментарий которого приводит пресс-служба КХЛ.

"Положение разработано и отправлено на согласование в Роспотребнадзор. После получения замечаний, если они будут, мы скорректируем документ и сразу же отправим в клубы, а затем выложим в открытом доступе на официальном сайте КХЛ", - заявил глава КХЛ.

Сезон-2019/20 был приостановлен и впоследствии досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

Теги
РоссияМорозов, Алексей АлексеевичВлияние коронавируса на спорт
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