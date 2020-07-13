Пять клубов КХЛ имеют долги за прошлый сезон

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Пять клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) имеют задолженности по зарплатам за сезон-2019/20. Об этом пресс-службе КХЛ заявил президент лиги Алексей Морозов.

13 мая в интервью ТАСС Морозов сообщил, что задолженности имеют два клуба - подмосковный "Витязь" и минское "Динамо".

"К сожалению, есть клубы, не выполнившие свои обязательства за прошлый сезон в полном объеме. Всего их пять, но беспокойство вызывает ситуация только в двух: "Витязе" и "Амуре". На данный момент у нас есть план-график погашения от "Витязя", график нами тщательно отслеживается. Ожидаем урегулирования задолженностей в ближайшее время", - отметил Морозов.

"В "Амуре" все сложно, пока нет конкретики. Информацию о долгах мы обязательно обсудим на ближайшем совете директоров, и там будет принято решение о допуске или недопуске клубов к чемпионату. Но я уверен, что вместе мы справимся и с этой проблемой, несмотря на то, что в нынешнем сезоне она осложнена известными внешними обстоятельствами", - добавил президент КХЛ.

Плей-офф сезона-2019/20 был досрочно завершен 25 марта из-за пандемии коронавируса. По словам Морозова, совет директоров КХЛ состоится в ближайшее время. Следующий сезон планируется начать 2 сентября.