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Допинг в спорте
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Поздняков: аудит выявил ряд существенных нарушений в финансовой деятельности РУСАДА

Наблюдательный совет РУСАДА даст оценку итогам аудита
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Углубленный аудит выявил ряд существенных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом журналистам сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Аудит деятельности за 2018 и 2019 годы был инициирован учредителями РУСАДА (ОКР и Паралимпийским комитетом России) и проведен в мае 2020 года.

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"Вопреки утверждениям гендиректора, углубленный аудит выявил ряд существенных нарушений финансово-хозяйственной деятельности, - сказал Поздняков. - По этой причине мы решили опубликовать аудит за 2018-2019 годы. Наблюдательный совет РУСАДА даст оценку итогам аудита".

9 июля Telegram-канал "Постправда" сообщил, что гендиректор РУСАДА Юрий Ганус злоупотреблял служебным положением и нормами закона, были выявлены факты конфликта интересов и коррупции. По информации канала, в 2018 и 2019 годах Ганус мог присвоить более 100 млн рублей. В тот же день Ганус заявил ТАСС, что намерен обратиться в суд в связи с обвинениями в коррупции.

Теги
РоссияДопингГанус, Юрий АлександровичПоздняков, Станислав Алексеевич
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