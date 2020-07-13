Ганус продолжит руководить РУСАДА до решения набсовета по фактам, выявленным аудитом

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус продолжит руководить организацией до решения наблюдательного совета РУСАДА по фактам, выявленным аудитом финансово-хозяйственной деятельности агентства. Об этом журналистам сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Аудит деятельности за 2018 и 2019 годы был инициирован учредителями РУСАДА (ОКР и Паралимпийским комитетом России) и проведен в марте-апреле 2020 года. Ганус возглавляет организацию с августа 2017 года.

"До решения наблюдательного совета никаких действий по полномочиям генерального директора не может быть принято. Ограничение полномочий генерального директора является исключительной компетенцией общего собрания учредителей РУСАДА по рекомендации наблюдательного совета. До момента, пока наблюдательный совет не даст свою рекомендацию, все остаются работать. После того момента, как информация станет публичной, любые органы, включая правоохранительные, могут иметь доступ к этой информации, она перестает быть закрытой", - заявил Поздняков.

"Наблюдательный совет должен собраться в течение 10 рабочих дней после созыва, поэтому мы ждем решение председателя наблюдательного совета о созыве подобного рода конференции. Вероятно, конференция пройдет в удаленном формате", - добавил он.

9 июля Telegram-канал "Постправда" сообщил, что гендиректор РУСАДА Юрий Ганус злоупотреблял служебным положением и нормами закона, были выявлены факты конфликта интересов и коррупции. По информации канала, в 2018 и 2019 годах Ганус мог присвоить более 100 млн рублей. В тот же день Ганус заявил ТАСС, что намерен обратиться в суд в связи с обвинениями в коррупции.