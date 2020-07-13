Матыцин провел рабочую встречу с министром спорта Ингушетии

ТАСС, 13 июля. Министр спорта РФ Олег Матыцин провел рабочую встречу с министром по физической культуре и спорту Республики Ингушетия Али Дошхоклоевым, в ходе которой стороны обсудили вопросы развития спортивной инфраструктуры в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

За период 2016-2023 гг. бюджету Республики Ингушетия выделены средства федерального бюджета в объеме 725 767,8 тыс. рублей, из них в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации" - 629 490,3 тыс. рублей, в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" - 96 277,5 тыс. рублей.

"В этом году в Ингушетии по федеральному проекту "Спорт - норма жизни" строится футбольное поле и площадка воркаут в сельском поселении Экажево (Назрановский район). Мы надеемся, что благодаря появлению новых спортивных объектов нам удастся существенно увеличить количество занимающихся физической культурой и спортом жителей республики", - отметил Дошхоклоев.

В 2020 году по федеральной целевой программе Ингушетии выделено 209 972,6 тыс. рублей, которые распределены на закупку спортивного оборудования для спортивных школ и училищ олимпийского резерва, а большая часть средств (193,8 тыс. рублей) - на реконструкцию Республиканского спортивно-тренировочного центра "Мужичи". В рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" Ингушетии в этом году предусмотрено выделение 42 649,0 тыс. рублей, среди которых 40 тыс. рублей - на создание или модернизацию футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками, а оставшиеся средства - на закупку оборудования для создания спортивных площадок.