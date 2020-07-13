Клуб NFL "Вашингтон Редскинз" объявил о смене названия из соображений политкорректности

В начале июля клуб объявил о намерении изучить данный вопрос. "Сегодня мы объявляем, что по завершении этого обзора мы уберем название "Редскинз" и [изменим] эмблему [команды]", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте "Вашингтон Редскинз". Свое новое название клуб пока не объявил.

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Команда по американскому футболу "Вашингтон Редскинз" в понедельник объявила о смене своего названия, которое, по мнению критиков, оскорбляет коренные народы страны.

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"Редскинз" означает "краснокожие", а эмблемой команды в настоящий момент является изображение индейца. Ранее спонсоры "Вашингтон Редскинз", в числе которых почтовая компания FedEx и PepsiCo, обратились к руководству клуба с просьбой сменить название команды.

Несколько лет назад в США уже обсуждался вопрос этической стороны названия спортивных команд, которые связаны с коренным населением страны. Тогда владелец "Вашингтон Редскинз" Дэниел Снайдер отказывался идти на такой шаг.

"Вашингтон" выступает в Национальной футбольной лиге (NFL). Клуб дважды побеждал в регулярном чемпионате (1937, 1942), а также трижды выигрывал Супербоул - финальный матч плей-офф NFL (1982, 1987, 1991).

Расовые проблемы вышли на первый план в США в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием, Флойд умер после этого в больнице. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения. Его смерть спровоцировала массовые протесты и беспорядки по всей стране, а также очередную волну борьбы с памятниками политическим деятелям прошлого.