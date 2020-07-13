Поздняков: последствия выявленных в ходе аудита нарушений не повлияют на работу РУСАДА

В понедельник было объявлено, что аудит выявил серьезные нарушения в финансовой деятельности организации за 2018 и 2019 годы.

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Операционная деятельность Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не пострадает из-за последствий выявленных в ходе аудита нарушений в финансовой деятельности организации. Об этом журналистам сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Нет вопросов к операционной деятельности РУСАДА, это полностью дееспособная организация, которая проводит тестирования в рамках своего графика, на это и выделяются многомиллионные государственные средства, - сказал Поздняков. - Я думаю, что вне зависимости от скандала, который разразился в пятницу, РУСАДА будет выполнять программу в соответствии с графиком".

"Здесь нет никакого предвзятого отношения к РУСАДА, это нормальная практика больших бизнес-структур, что проводится аудит, - отметил первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков. - Так получилось, что за 2018-2019 годы он не проводился, то есть он (гендиректор РУСАДА Юрий Ганус - прим. ТАСС) провел, но представив какую-то свою аффилированную структуру, что не устроило учредителей, поэтому на совете учредителей было принято решение провести повторный аудит".

9 июля Telegram-канал "Постправда" сообщил, что гендиректор РУСАДА Юрий Ганус злоупотреблял служебным положением и нормами закона, были выявлены факты конфликта интересов и коррупции. По информации канала, в 2018 и 2019 годах Ганус мог присвоить более 100 млн рублей. В тот же день Ганус заявил ТАСС, что намерен обратиться в суд в связи с обвинениями в коррупции.

Аудит был инициирован учредителями РУСАДА (ОКР и Паралимпийским комитетом России) и проведен в марте - апреле 2020 года.