{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Комитет по этике РФС 17 июля рассмотрит дела гендиректора "Локомотива" и тренера "Ростова"

Василий Кикнадзе показал оскорбительный жест в адрес болельщиков "Локомотива", Валерий Карпин в резкой форме высказался о возобновлении сезона в РПЛ
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) 17 июля рассмотрит дела генерального директора "Локомотива" Василия Кикнадзе и главного тренера "Ростова" Валерия Карпина. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

На эту тему
Заседание комитета по этике РФС по высказыванию гендиректора "Зенита" намечено на 17 июля

12 июля во время матча 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Локомотивом" и "Уфой" (1:1) генеральный директор железнодорожников продемонстрировал оскорбительный жест в адрес болельщиков своей же команды, которые скандировали кричалки против руководства московского клуба и призывали Кикнадзе уйти в отставку. В этот же день после игры "Оренбург" - "Ростов" (0:0) главный тренер гостей Валерий Карпин в резкой форме высказался о возобновлении сезона в РПЛ после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса.

"В пятницу на комитете по этике РФС будут рассмотрены жест генерального директора ФК "Локомотив" Василия Кикнадзе и высказывания главного тренера ФК "Ростов" Валерия Карпина", - сообщили в службе коммуникаций РФС.

Теги
Российский футболКарпин, Валерий Георгиевич
Допинг в спорте
Поздняков: последствия выявленных в ходе аудита нарушений не повлияют на работу РУСАДА
В понедельник было объявлено, что аудит выявил серьезные нарушения в финансовой деятельности организации
Читать полностью