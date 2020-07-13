Комитет по этике РФС 17 июля рассмотрит дела гендиректора "Локомотива" и тренера "Ростова"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) 17 июля рассмотрит дела генерального директора "Локомотива" Василия Кикнадзе и главного тренера "Ростова" Валерия Карпина. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

12 июля во время матча 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Локомотивом" и "Уфой" (1:1) генеральный директор железнодорожников продемонстрировал оскорбительный жест в адрес болельщиков своей же команды, которые скандировали кричалки против руководства московского клуба и призывали Кикнадзе уйти в отставку. В этот же день после игры "Оренбург" - "Ростов" (0:0) главный тренер гостей Валерий Карпин в резкой форме высказался о возобновлении сезона в РПЛ после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса.

"В пятницу на комитете по этике РФС будут рассмотрены жест генерального директора ФК "Локомотив" Василия Кикнадзе и высказывания главного тренера ФК "Ростов" Валерия Карпина", - сообщили в службе коммуникаций РФС.