Бригада Турбина рассудит матч предпоследнего тура РПЛ между "Локомотивом" и ЦСКА

ТАСС, 13 июля. Судейская бригада во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова назначена на матч предпоследнего, 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими "Локомотивом" и ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Ассистентами главного арбитра будут Алексей Воронцов (Ярославль) и Константин Шаламберидзе (Москва), резервным судьей назначен Евгений Кукуляк (Калуга). За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Сергей Иванов (Ростов-на-Дону) и Валентин Мурашов (Москва).

Встреча пройдет в Москве 16 июля на "РЖД-Арене", начало матча в 20:30 мск. Игра была перенесена с 15 июля с целью получения возможности использовать в матче VAR.

Тур начнется 15 июля четырьмя встречами: Владимир Москалев (Воронеж) будет обслуживать матч "Крылья Советов" (Самара) - "Краснодар", Николай Волошин (Смоленск) будет работать на матче "Урал" (Екатеринбург) - "Арсенал" (Тула), Алексей Сухой (Люберцы) рассудит игру "Спартак" (Москва) - "Ахмат" (Грозный), Виталий Мешков назначен на встречу "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Оренбург".

Помимо матча "Локомотив" - ЦСКА в четверг, 16 июля пройдут еще три встречи. На матче "Рубин" (Казань) - "Ростов" (Ростов-на-Дону), который был перенесен по той же причине, что и московское дерби, будет работать Василий Казарцев (Санкт-Петербург), "Уфа" на своем поле примет московское "Динамо", встречу обслужит Павел Кукуян (Сочи), бригада во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска назначена на игру между "Тамбовом" и "Сочи".