Евгений Юрченко покинул пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики

"Надеюсь, что вновь избранный глава ВФЛА сможет продвинуться дальше в разрешении практически пятилетних трудностей во взаимоотношениях с World Athletics (Международной ассоциацией легкоатлетических федераций - прим. ТАСС), а также обеспечит привлечение достаточного финансирования для развития федерации", - добавил он.

"Сегодня я объявляю о своей отставке с поста президента Всероссийской федерации легкой атлетики, тем самым запуская процесс перевыборов руководства ВФЛА, - сказал Юрченко. - Я хотел бы поблагодарить всех неравнодушных к судьбе российской легкой атлетики специалистов, с которыми мне довелось работать в этот недолгий, но очень сложный период. Особо хотел бы отметить работу членов президиума и комиссии спортсменов федерации, которым пришлось столкнуться с очень серьезными трудностями затянувшегося кризиса".

Юрченко был избран президентом ВФЛА 28 февраля 2020 года по итогам внеочередной выборной конференции ВФЛА. Юрченко был единственным кандидатом на пост главы ВФЛА. До него этот пост занимал Дмитрий Шляхтин, который сложил полномочия в связи с делом о нарушении антидопинговых правил прыгуном в высоту Данилом Лысенко. Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) постановил, что должностные лица ВФЛА, в частности Шляхтин, причастны к предоставлению ложных объяснений и поддельных документов в AIU, чтобы объяснить причины пропуска Лысенко допинг-контроля.

Юрченко 52 года, до работы в ВФЛА он с апреля по октябрь 2018 года был первым вице-губернатором Воронежской области. С 2002 по 2005 год занимал пост заместителя генерального директора телекоммуникационной компании "Связьинвест", с 2009 по 2010 год возглавлял организацию.

Положение ВФЛА

Совет World Athletics в конце июля может принять решение о полном запрете для российских спортсменов выступать на международных соревнованиях в любом статусе. Причиной для этого может стать отказ ВФЛА выплатить в срок (до 1 июля 2020 года) штраф в размере $5 млн, который был наложен по делу Лысенко. Также совет может дать рекомендацию конгрессу World Athletics полностью исключить ВФЛА из международной федерации. Ситуация вокруг ВФЛА станет предметом обсуждения на заседании совета международной ассоциации 29-30 июля.

Совет также может дать рекомендацию конгрессу World Athletics полностью исключить ВФЛА из международной организации. В случае полного исключения ВФЛА сборная России по легкой атлетике может пропустить вторую Олимпиаду подряд.