Терюшков не исключает возможность выступления "Химок" в новом сезоне в ПФЛ

МОСКВА, 13 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков не стал исключать вероятность того, что команда в сезоне-2020/21 выступит не в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), а в чемпионате Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Об этом Терюшков сообщил ТАСС.

"Химки" по итогам досрочно завершенного сезона-2019/20 Олимп - Футбольной национальной лиги заняли второе место и получили прямую путевку на участие в следующем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Клуб получил лицензию для участия в РПЛ, но 17 июня Терюшков заявил ТАСС о том, что команда в следующем сезоне выступит в ФНЛ.

"Сейчас все без изменений, все на том же уровне, - сказал Терюшков. - Процентов 90, что команда останется в ФНЛ, 10% и даже меньше, что выступит в ПФЛ - это крайний случай, мы сейчас все варианты рассматриваем, потому что ничего нельзя упускать. Пока мы обсуждаем ФНЛ - о ПФЛ говорим больше в шутку, но в каждой шутке есть доля правды. Если денег не будет на ФНЛ, ничего не поделать".

"До среды мы соберем письма от лица клуба. Просто сейчас мы не понимаем, за чей счет мы там будем выступать - бюджетный или инвестор захочет до конца взять на себя обязательства. Будет либо софинансирование, либо полностью за счет инвестора. Нам надо понять, какое окончательное решение у инвестора и на основании этого строить политику", - добавил министр спорта Московской области.

Смена юридического лица ФК "Химки" отложена до сезона-2021/22

30 июня Терюшков сообщал ТАСС о том, что до 15 июля Министерство спорта Московской области, "Химки" и инвестор, предприниматель Сергей Ломакин, должны зарегистрировать новое юридическое лицо футбольного клуба. "Мы отошли от этого плана - инвестор хочет, чтобы клуб провел сезон-2020/21 как муниципальное бюджетное учреждение, и будет вкладываться в него в качестве спонсора. Уже с сезона-2021/22 будет [новое юрлицо]. Думаю, в среду будет поставлена точка - направим письмо в Российский футбольный союз и в лигу, в которой будем участвовать", - добавил собеседник агентства.

Собеседник агентства подтвердил, что в настоящее время его ведомство пытается договориться с Ломакиным о максимальном финансировании "Химок". "Мы обсуждаем этот вопрос с ним - он хочет выводить "Родину" в ФНЛ (выступающий в ПФЛ клуб Ломакина - прим. ТАСС), но смысл ему это делать, если он может забрать готовые "Химки"? Ждем, осталось два дня", - резюмировал Терюшков.

"Химки" выступали в высшем дивизионе чемпионата России с 2007 по 2009 год. Лучшим результатом команды в премьер-лиге стало девятое место в сезоне-2007. В Кубке России команда в 2005 году дошла до финала, где со счетом 0:1 уступила ЦСКА.