Александр Емельяненко заявил, что не планирует выступать в UFC

ТАС, 13 июля. Российский боец Александр Емельяненко не имеет планов по выступлению в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом он заявил во время онлайн-конференции.

"Нам нужно у себя внутри страны развивать наш вид спорта, - сказал Емельяненко. - Я давно говорил, что нет каких-то супербойцов в чемпионате UFC, это просто распиаренный, раскрученный турнир. Нам нужно делать то же самое, нужно драться у себя и делать им нормальную конкуренцию, показывать. Не туда рваться в Америку, популяризировать их продукт, а популяризировать наш".

Ближайший бой Емельяненко проведет с соотечественником Магомедом Исмаиловым. Поединок пройдет 24 июля в Сочи.