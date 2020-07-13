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ММА

Александр Емельяненко заявил, что не планирует выступать в UFC

Российский боец считает, что нужно развивать вид спорта внутри страны
Александр Емельяненко Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Александр Емельяненко
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАС, 13 июля. Российский боец Александр Емельяненко не имеет планов по выступлению в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом он заявил во время онлайн-конференции.

"Нам нужно у себя внутри страны развивать наш вид спорта, - сказал Емельяненко. - Я давно говорил, что нет каких-то супербойцов в чемпионате UFC, это просто распиаренный, раскрученный турнир. Нам нужно делать то же самое, нужно драться у себя и делать им нормальную конкуренцию, показывать. Не туда рваться в Америку, популяризировать их продукт, а популяризировать наш".

Ближайший бой Емельяненко проведет с соотечественником Магомедом Исмаиловым. Поединок пройдет 24 июля в Сочи.

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