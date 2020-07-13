Безуглов: уход Юрченко с поста президента ВФЛА является логичным шагом

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Член президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Эдуард Безуглов считает уход с поста президента организации Евгения Юрченко совершенно логичным шагом. Об этом Безуглов заявил ТАСС.

Юрченко, занимавший должность главы организации с 28 февраля, в понедельник объявил о своем уходе.

"Уход Евгения Валерьевича с поста президента ВФЛА для меня является совершенно логичным ходом, который делает ему честь, - сказал Безуглов. - Что касается моего участия в будущих выборах президента ВФЛА, то я совершенно не думаю об этом сейчас. Мне важнее, чтобы российская легкая атлетика развивалась".

Безуглов был освобожден от должности вице-президента ВФЛА 30 июня за многочисленные нарушения кодекса этики организации, при этом он остается членом президиума ВФЛА.