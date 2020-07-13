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Футбол в России

Тест представителя ФК "Уфа" на коронавирус дал положительный результат

Региональное управление Роспотребнадзора установило, что заболевший ни с кем не контактировал, и предписало ему нахождение на карантине

ТАСС, 13 июля. Тест на коронавирусную инфекцию представителя футбольного клуба "Уфа" дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).

"По последним данным, тест на коронавирусную инфекцию представителя "Уфы" дал положительный результат. Региональное управление Роспотребнадзора установило, что заболевший ни с кем не контактировал, и предписало ему нахождение на карантине. Сотрудники и игроки "Уфы" сдали очередные тесты на коронавирусную инфекцию и ждут результатов. В остальных клубах новых заболевших нет", - говорится в сообщении.

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