Капризов подписал контракт с клубом НХЛ "Миннесота"

Контракт новичка с 23-летним форвардом рассчитан на два года. Капризов сможет сыграть за команду со следующего сезона.

"Мы рады официально объявить о подписании контракта и приветствуем Кирилла в нашем клубе, - сказал генеральный менеджер "Миннесоты" Билл Герин. - Он превзошел все ожидания в своем развитии с того момента, как был выбран на драфте в 2015 году. Кирилл - умный и динамичный нападающий, который был лидером Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по голам на протяжении двух последних сезонов. Мы с нетерпением ждем его появления в нашем составе, когда начнется следующий сезон".

На протяжении последних трех сезонов КХЛ Капризов выступал за ЦСКА, став в 2019 и 2020 годах лучшим снайпером лиги с 30 и 33 шайбами соответственно. Вместе с командой Капризов в сезоне-2018/19 стал обладателем Кубка Гагарина. Помимо армейцев, он выступал за новокузнецкий "Металлург" и уфимский "Салават Юлаев", на его счету 340 матчей в КХЛ, в которых он набрал 261 (124 гола + 137 передач) очко. Капризов является победителем Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане и бронзовым призером чемпионата мира - 2019.

Капризов был выбран "Миннесотой" на драфте 2015 года в пятом раунде под общим 135-м номером.