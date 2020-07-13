Девять хоккеистов "Питтсбурга" ушли на карантин из-за возможного заражения COVID-19

ТАСС, 13 июля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" временно отстранил от тренировок девять игроков в качестве меры предосторожности для защиты от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Число положительных результатов тестов на коронавирус среди игроков в НХЛ возросло до 23

Все девять игроков контактировали с человеком, который имел контакт с зараженным коронавирусом. Фамилии хоккеистов не называются.

Согласно протоколу НХЛ по возобновлению чемпионата, игроки не смогут вернуться к тренировкам, пока их тесты на коронавирус не покажут отрицательные результаты. До этого момента хоккеисты будут находиться на карантине.

В субботу стало известно, что текущий сезон НХЛ возобновится 1 августа. Турнир был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. 26 мая комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии.

В раунде плей-ин "Питтсбург" сыграет с "Монреалем" три матча в Торонто. Победитель противостояния выйдет в 1/8 финала Кубка Стэнли.

За "Питтсбург" выступает российский нападающий Евгений Малкин. Вместе с "Питтсбургом" он трижды стал обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017).