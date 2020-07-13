Самый ценный игрок НБА 2017 года Уэстбрук заразился коронавирусом

ТАСС, 13 июля. Тест на коронавирусную инфекцию самого ценного игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2017 года Рассела Уэстбрука, выступающего за "Хьюстон", дал положительный результат. Об этом спортсмен сообщил в Twitter.

"Мой тест на коронавирус, который я сделал до поездки в Орландо, дал положительный результат. Я чувствую себя хорошо, нахожусь на карантине и жду, когда смогу присоединиться к команде", - написал Уэстбрук.