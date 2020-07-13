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НБА
Обновлено 

Самый ценный игрок НБА 2017 года Уэстбрук заразился коронавирусом

Баскетболист "Хьюстона" отметил, что чувствует себя хорошо
Рассел Уэстбрук EPA-EFE/NUCCIO DINUZZO
Описание
Рассел Уэстбрук
© EPA-EFE/NUCCIO DINUZZO

ТАСС, 13 июля. Тест на коронавирусную инфекцию самого ценного игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2017 года Рассела Уэстбрука, выступающего за "Хьюстон", дал положительный результат. Об этом спортсмен сообщил в Twitter.

"Мой тест на коронавирус, который я сделал до поездки в Орландо, дал положительный результат. Я чувствую себя хорошо, нахожусь на карантине и жду, когда смогу присоединиться к команде", - написал Уэстбрук.

Уэстбрук перешел в "Хьюстон" в июле прошлого года, до этого он на протяжении 11 лет представлял "Оклахому", всего сыграв за клуб в 823 матчах. Он признавался самым ценным игроком НБА (2017), самым результативным игроком регулярного чемпионата (2015, 2017). Также Уэстбрук девять раз принимал участие в Матчах всех звезд.

Уэстбруку принадлежат рекорды по количеству трипл-даблов за сезон (42) и количеству трипл-даблов подряд (11). В составе сборной США Уэстбрук стал победителем Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году и чемпионата мира в 2010 году.

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