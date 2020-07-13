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Кризис в российской легкой атлетике

World Athletics прокомментировала отставку Юрченко с поста главы ВФЛА

Юрченко объявил об отставке с поста президента ВФЛА в понедельник

МОСКВА, 13 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) ждет от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) дополнительную информацию по вопросам дальнейшего сотрудничества после решения Евгения Юрченко покинуть пост президента организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе World Athletics.

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Юрченко объявил об отставке с поста президента ВФЛА в понедельник, на этом посту он проработал меньше пяти месяцев.

"Мы знаем об этой новости, но это, очевидно, внутреннее дело, и мы будем ждать вестей от ВФЛА", - сообщили в World Athletics.

World Athletics в конце июля может принять решение о полном запрете для российских легкоатлетов выступлений на международных соревнованиях в любом статусе. Причиной этого является отказ ВФЛА выплатить в срок (до 1 июля 2020 года) штраф в размере $5 млн, который был наложен за причастность прежнего руководства организации к махинациям с документами прыгуна в высоту Данила Лысенко, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил.

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Кризис в российской легкой атлетике
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