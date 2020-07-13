ISU не станет переносить из Китая этап Гран-при по фигурному катанию

ТАСС, 13 июля. Этап серии Гран-при по фигурному катанию, как и планировалось, пройдет в Китае. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

9 июля Главное управление спорта КНР запретило проведение до конца 2020 года на территории страны всех международных соревнований. Исключение составили тестовые старты к Олимпиаде 2022 года в Пекине. Этап Гран-при должен пройти в Чунцине в период с 6 по 8 ноября.

"Поскольку этап в Китае является частью календаря Гран-при ISU и имеет отношение к финалу серии, который является олимпийским тестовым мероприятием, Национальный олимпийский комитет Китая согласился с тем, что этап в Чунцине состоится по плану", - говорится в сообщении.