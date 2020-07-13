Соколова потеряла надежду на улучшение ситуации в легкой атлетике после отставки Юрченко

МОСКВА, 13 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Победитель Европейских игр 2019 года в прыжках в длину, серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне Елена Соколова потеряла надежду на улучшение ситуации в российской легкой атлетике после решения Евгения Юрченко оставить пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом она рассказала ТАСС.

Юрченко объявил об отставке в понедельник, во главе организации он проработал меньше пяти месяцев.

"Я не понимаю, зачем этот человек приходил к руководству Всероссийской федерации легкой атлетики. От него требовались четкие планы по восстановлению федерации, реальные шаги по выправлению ситуации. А за все это время Юрченко не сумел наладить нормальную связь с президентом World Athletics, не поехал к нему, когда еще не было режима самоизоляции", - сказала Соколова.

"Возможно, это был человек, который не был самостоятелен в своих решениях, не имел никаких полномочий. Я вообще не понимаю, что происходило в это время. Сейчас у меня нет никаких надежд на улучшение ситуации, хотя в феврале я верила, что прогресс будет. Но выборы оказались безальтернативными по указке сверху, и оставили одного Юрченко, и в итоге этот единственный кандидат ничем себя не проявил", - добавила она.

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) в конце июля может закрыть для российских легкоатлетов возможность выступать на международных соревнованиях в любом статусе. Причиной этого является отказ ВФЛА выплатить в срок (до 1 июля 2020 года) штраф в размере $5 млн, который был наложен World Athletics на ВФЛА за причастность прежнего руководства организации к махинациям с документами прыгуна в высоту Данила Лысенко, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил. В этом случае российские спортсмены не смогут участвовать в международных соревнованиях даже в нейтральном статусе.