Аджоев: "Арсенал" не ведет переговоры с кандидатами на должность главного тренера

2 июля занимавший пост главного тренера "Арсенала" Игорь Черевченко подал в отставку, которую приняло руководство клуба. Вместо него с командой начали работать главный тренер "Химика-Арсенала" (фарм-клуба туляков) Сергей Подпалый и главный тренер молодежной команды Николай Ковардаев. После кадровой перестановки команда провела три матча в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых обыграла московское "Динамо" (1:0) и "Тамбов" (2:1), а также потерпела поражение от самарских "Крыльев Советов" (2:4).

"Тульский "Арсенал" не ведет никакие переговоры, связанные с должностью главного тренера команды, - сказал Аджоев. - У нас нет никаких кандидатов, никаких списков, мы не ищем главного тренера. Безусловно, нам очень приятно, что сейчас в Тулу практически в ежедневном режиме "отправляют" уважаемых как российских, так и зарубежных специалистов: Юрия Семина, Рашида Рахимова, Виктора Гончаренко, Владимира Вайсса и других. Это говорит о том, что все последние годы мы работали не зря, подняв тульский "Арсенал" на новую высоту".

"Такой интерес к нашему клубу - это тоже критерий и оценка работы. Однако сейчас команду возглавляют Сергей Подпалый и Николай Ковардаев. Под их руководством мы выиграли два матча из трех, причем сделали это в непростых условиях, когда ребята проявили характер и самоотдачу, а тренеры показали, что они управляют игрой; шесть очков из девяти возможных - это достойный результат", - добавил руководитель тульского клуба.

Аджоев подчеркнул, что все в "Арсенале" сосредоточены на завершении сезона-2019/20, а не на переговорах с претендентами на пост главного тренера команды. "Поэтому все публикации, слухи и другая информация о том, что тот или иной специалист может возглавить тульский "Арсенал", являются не более чем вымыслом или фантазией. Мы сконцентрированы исключительно на двух оставшихся играх чемпионата. Никаких переговоров и консультаций ни с кем не ведем", - резюмировал собеседник агентства.

"Арсенал" после 28 туров занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка. До завершения чемпионата России тулякам предстоит провести два матча: против екатеринбургского "Урала" (15 июля, на выезде) и "Уфы" (22 июля, на выезде).