Матыцин: отставка президента ВФЛА не повлияет на подготовку российских спортсменов

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Отставка Евгения Юрченко с поста президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) не повлияет на подготовку российских спортсменов и реализацию плана по проведению всероссийских и межрегиональных соревнований. Об этом говорится в заявлении министра спорта РФ Олега Матыцина, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

Юрченко объявил об отставке в понедельник, в этой должности он пребывал с 28 февраля нынешнего года. Согласно уставу ВФЛА, исполняющим обязанности президента должен стать первый вице-президент, которым является Алексей Плотников.

"С пониманием относимся к решению Евгения Юрченко покинуть пост президента ВФЛА. Он возглавил организацию в непростое, кризисное время в российской легкой атлетике, старался найти пути выхода из тяжелой ситуации, в которой оказались российские легкоатлеты", - сказал Матыцин.

"Министерство спорта продолжит взаимодействие с новым руководством ВФЛА, наша главная цель - полное восстановление в правах российских легкоатлетов. Отставка президента ВФЛА не повлияет на подготовку наших спортсменов и реализацию плана по проведению всероссийских и межрегиональных соревнований по легкой атлетике. На данный момент тренерский штаб сборной России продолжает свою работу, утверждены планы подготовки команды, спортсмены находятся на тренировочных мероприятиях на федеральных спортивных базах", - добавил министр спорта.

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) в конце июля может принять решение о полном запрете для российских легкоатлетов выступлений на международных соревнованиях в любом статусе. Причиной этого является отказ ВФЛА выплатить в срок (до 1 июля 2020 года) штраф в размере $5 млн, который был наложен World Athletics на ВФЛА за причастность прежнего руководства организации к махинациям с документами прыгуна в высоту Данила Лысенко, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил.

Совет также может дать рекомендацию конгрессу World Athletics полностью исключить ВФЛА из международной организации. В случае полного исключения ВФЛА сборная России по легкой атлетике может пропустить вторую Олимпиаду подряд.