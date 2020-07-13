Остались одни вопросы. Глава ВФЛА Юрченко ушел в отставку спустя 4,5 месяца после избрания

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. В историю российской "королевы спорта" Евгений Юрченко войдет как человек, работавший президентом Всероссийской федерации легкой атлетики меньше всех своих предшественников. Однако вопросов к главе ВФЛА, возглавлявшему организацию меньше пяти месяцев, у спортсменов и тренеров осталось очень и очень много.

На эту тему Евгений Юрченко покинул пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики

Юрченко был избран президентом ВФЛА 28 февраля на внеочередной выборной конференции организации при отсутствии какого-либо соперничества, все его конкуренты были заранее сняты с выборов, так как не соответствовали жестким антидопинговым критериям рабочей группы по восстановлению ВФЛА. Сразу же после избрания новый глава российской легкой атлетики написал официальное письмо в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics), в котором признал вину прежнего руководства организации, причастного к подделке документов подозреваемого в нарушении антидопинговых правил прыгуна в высоту Данила Лысенко. World Athletics в середине марта приняла извинения и в наказание за случившееся наложила на ВФЛА штраф в размере $5 млн со строгой выплатой к 1 июля с серьезными последующими санкциями в случае невыполнения. Юрченко, узнав о столь серьезном денежном взыскании, не стал делать категорических заявлений о несоразмерности суммы штрафа содеянному и сосредоточился на работе внутри федерации. В начале апреля на мир в полную силу обрушилась пандемия коронавируса, которая нанесла серьезнейший удар по экономике всех мировых держав, включая Россию. Эта беда не обошла стороной, как можно догадаться, потенциальных партнеров и спонсоров ВФЛА, которые еще пару месяцев назад вполне могли протянуть руку помощи отечественной легкой атлетике и выделить на приемлемых условиях $5 млн. Однако в условиях небывалого экономического кризиса вчерашним преуспевающим бизнесменам уже не было дела до терпящей бедствие ВФЛА, чей капитан безуспешно пытался найти выход из ситуации. Беда Юрченко заключалась еще в том, что он стучал во все двери, не ставя в известность об этом легкоатлетическую общественность. Тренеры и спортсмены, держа в голове амбициозные заявления Юрченко-кандидата, который еще в феврале обещал им финансовое благополучие, долгое время были в большей своей массе уверены, что штраф в $5 млн не будет большой проблемой для нового главы ВФЛА. Мираж благополучия для многих исчез только в начале июня, когда глава World Athletics Себастьян Коу в интервью ТАСС заявил, что не предоставит ВФЛА отсрочку в выплате долга.

Юрченко ничего не оставалось, как в ответ выступить с заявлением о тщетности всех предыдущих попыток найти деньги на штраф и о своей большой надежде на государство, которому не должна быть безразлична идущая ко дну российская легкая атлетика. Поиски денег продолжались до 1 июля, однако ни к какому результату эти действия не привели. 2 июля World Athletics выступила с заявлением о том, что несоблюдение мартовских условий станет предметом рассмотрения на заседании совета организации, которое состоится в конце июля. С большой долей вероятности можно предполагать, что чистые российские легкоатлеты будут лишены возможности выступать в этом году на международных соревнованиях в нейтральном статусе, а сама ВФЛА окажется на грани полного исключения из World Athletics. Последняя капля По информации ТАСС, Юрченко, лично не причастный ни к одному допинговому скандалу, вынашивал решение уйти в отставку уже достаточно давно. Последней каплей терпения, как сказали ТАСС, стал очередной отказ помочь деньгами, прозвучавший в понедельник в одном из высоких кабинетов. "Надеюсь, что вновь избранный глава Всероссийской федерации легкой атлетики сможет продвинуться дальше в разрешении практически пятилетних трудностей во взаимоотношениях с World Athletics, а также обеспечит привлечение достаточного финансирования для развития федерации", - сказал теперь уже бывший глава ВФЛА в понедельник в своем прощальном заявлении. У легкоатлетов и тренеров, ранее огражденных по решению Юрченко от любой информации о проблемах с поисками денег на штраф, уход президента ВФЛА со своего поста оставил очень много вопросов, на которых сами они никак не могли найти ответа. "Я вообще не понимаю, зачем Юрченко приходил, что это такое было? - сказал ТАСС личный тренер чемпиона мира в беге на 110 м с барьерами Сергея Шубенкова Сергей Клевцов. - Я реально пребываю в большом недоумении, абсолютно не понимаю. Совершенно очевидно сейчас, что время с марта по июль было утеряно безвозвратно".