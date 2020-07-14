"Манчестер Юнайтед" упустил победу в добавленное время матча с "Саутгемптоном"

ТАСС, 14 июля. Футболисты "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью с "Саутгемптоном" со счетом 2:2 в домашнем матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

В составе "Манчестер Юнайтед" голы забили Маркус Рэшфорд (20-я минута) и Антони Марсьяль (23), для которого забитый мяч стал 50-м в 142 матчах АПЛ за клуб. У "Саутгемптона" отличились Стюарт Армстронг (12) и Майкл Обафеми (90+7). 400-й матч в футболке клуба из Манчестера провел испанский голкипер Давид де Хеа.

"Манчестер Юнайтед" продлил серию без поражений до 11 матчей (семь побед, четыре ничьи) и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 59 очков после 35 матчей. Столько же набрал идущий четвертым "Лестер", но опережает клуб из Манчестера по дополнительным показателям. "Саутгемптон" идет 12-м, имея в активе 45 очков после 35 встреч.

В следующем туре подопечные Оле Гуннара Сульшера 16 июля в гостях встретятся с "Кристал Пэлас", а "Саутгемптон" в этот же день на домашнем поле примет "Брайтон".

Чемпионат Англии возобновился 17 июня. Матчи проводятся с соблюдением мер безопасности без зрителей. Командам разрешено проводить по пять замен.