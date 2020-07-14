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Футбол в Испании

"Реал" одержал восьмую победу подряд в чемпионате Испании по футболу, обыграв "Гранаду"

Встреча завершилась со счетом 2:1

ТАСС, 14 июля. Футболисты мадридского "Реала" обыграли "Гранаду" в гостевом матче 36-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1.

В составе победителей голы забили Ферлан Менди (10-я минута) и Карим Бензема (16). У проигравших отличился Дарвин Мачис (50).

"Реал" одержал восьмую победу подряд, последний раз подопечные Зинедина Зидана потерпели поражение 8 марта в гостевом матче против "Бетиса" (1:2). Клуб из Мадрида занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 83 очка в 36 матчах. "Реал" может гарантировать себе победу в первенстве страны за тур до конца, если в следующем матче, который пройдет 16 июля, на своем поле обыграет "Вильярреал".

"Гранада" идет 10-й, имея в активе 50 очков после 36 встреч. В следующем туре клуб 16 июля на выезде встретится с "Мальоркой".

Чемпионат Испании возобновился 11 июня. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.

Чемпионат Испании по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиОчки
1Реал Мадрид36258366-2283
2Барселона36247580-3679
3Атлетико361715448-2666
4Севилья361812653-3466
5Вильярреал361761358-4757
6Хетафе3614121043-3454
7Реал Сосьедад361661455-4754
8Атлетик Бильбао3613121141-3251
9Валенсия3612121245-5250
10Гранада361481446-4450
11Осасуна3612121242-5148
12Леванте361271743-5143
13Бетис3610111547-5641
14Вальядолид368151329-4039
15Эйбар361091736-5139
16Сельта367151435-4636
17Алавес36991832-5336
18Леганес369111826-4932
19Мальорка36952237-6132
20Эспаньол36592227-5724

 

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