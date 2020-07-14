"Реал" одержал восьмую победу подряд в чемпионате Испании по футболу, обыграв "Гранаду"

ТАСС, 14 июля. Футболисты мадридского "Реала" обыграли "Гранаду" в гостевом матче 36-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1.
В составе победителей голы забили Ферлан Менди (10-я минута) и Карим Бензема (16). У проигравших отличился Дарвин Мачис (50).
"Реал" одержал восьмую победу подряд, последний раз подопечные Зинедина Зидана потерпели поражение 8 марта в гостевом матче против "Бетиса" (1:2). Клуб из Мадрида занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 83 очка в 36 матчах. "Реал" может гарантировать себе победу в первенстве страны за тур до конца, если в следующем матче, который пройдет 16 июля, на своем поле обыграет "Вильярреал".
"Гранада" идет 10-й, имея в активе 50 очков после 36 встреч. В следующем туре клуб 16 июля на выезде встретится с "Мальоркой".
Чемпионат Испании возобновился 11 июня. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Реал Мадрид
|36
|25
|8
|3
|66-22
|83
|2
|Барселона
|36
|24
|7
|5
|80-36
|79
|3
|Атлетико
|36
|17
|15
|4
|48-26
|66
|4
|Севилья
|36
|18
|12
|6
|53-34
|66
|5
|Вильярреал
|36
|17
|6
|13
|58-47
|57
|6
|Хетафе
|36
|14
|12
|10
|43-34
|54
|7
|Реал Сосьедад
|36
|16
|6
|14
|55-47
|54
|8
|Атлетик Бильбао
|36
|13
|12
|11
|41-32
|51
|9
|Валенсия
|36
|12
|12
|12
|45-52
|50
|10
|Гранада
|36
|14
|8
|14
|46-44
|50
|11
|Осасуна
|36
|12
|12
|12
|42-51
|48
|12
|Леванте
|36
|12
|7
|17
|43-51
|43
|13
|Бетис
|36
|10
|11
|15
|47-56
|41
|14
|Вальядолид
|36
|8
|15
|13
|29-40
|39
|15
|Эйбар
|36
|10
|9
|17
|36-51
|39
|16
|Сельта
|36
|7
|15
|14
|35-46
|36
|17
|Алавес
|36
|9
|9
|18
|32-53
|36
|18
|Леганес
|36
|9
|11
|18
|26-49
|32
|19
|Мальорка
|36
|9
|5
|22
|37-61
|32
|20
|Эспаньол
|36
|5
|9
|22
|27-57
|24