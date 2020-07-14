Григоренко официально стал игроком клуба НХЛ "Коламбус"

ТАСС, 14 июля. Российский нападающий Михаил Григоренко официально заключил соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус". Об этом на своей странице в Twitter сообщил агент хоккеиста Дэн Мильштейн.

Григоренко изначально подписал контракт с клубом в апреле. Однако лига отклонила соглашение из-за недопонимания относительно окна регистрации. Контракт был подан 1 июля заново. Соглашение рассчитано на один сезон, ранее журналист телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман заявлял, что зарплата 26-летнего россиянина составит $1,2 млн.

Предыдущие три сезона Григоренко провел в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), выступая за московский ЦСКА, воспитанником которого он является. В 2019 году форвард стал обладателем Кубка Гагарина. В НХЛ он был задрафтован в 2012 году под общим 12-м номером клубом "Баффало". Григоренко также играл за "Колорадо", он провел в лиге 217 матчей, набрав 64 (22 шайбы + 42 результативные передачи) очка, в КХЛ на его счету 152 (69+83) очка в 192 матчах.

В составе сборной России Григоренко сыграл в 24 матчах, набрав 15 (9+6) очков. В 2018 году он выиграл золотую медаль Олимпийских игр, а в 2019 году стал бронзовым призером чемпионата мира.