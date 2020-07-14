Большие надежды и звездное будущее. Капризову и Романову пророчат успешные карьеры в НХЛ

ТАСС, 14 июля. Российские игроки Кирилл Капризов, Александр Романов и Илья Сорокин подписали контракты с "Миннесотой", "Монреалем" и "Нью-Йорк Айлендерс" соответственно. При этом новое коллективное соглашение Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с профсоюзом не позволит им сыграть в текущем сезоне. С 13 по 15 июля клубы НХЛ имеют право заключать контракты новичков с задрафтованными ранее игроками. По новому коллективному соглашению, которое было принято в ночь на 11 июля, каждый такой хоккеист сможет тренироваться с командой уже в текущем сезоне, но выступать за клуб ему запрещено. Главным плюсом данного правила для игроков является тот факт, что заключение соглашения позволит сжечь год контракта новичка, максимальная сумма которого составляет $925 тыс. в год. Контракт новичка является первым договором, который подписывает игрок НХЛ. Срок контракта зависит от возраста хоккеиста. Игроки в возрасте от 18 лет до 21 года подписывают соглашение на три сезона, от 22 до 23 лет - на два сезона, 24-летние спортсмены получают контракт на один сезон. Есть исключение: европейские хоккеисты в возрасте от 25 до 27 лет тоже должны подписать свой первый контракт в НХЛ на один год в статусе новичка. 23-летний Капризов, выбранный "Миннесотой" под общим 135-м номером на драфте 2015 года, подписал с клубом максимальный контракт новичка сроком на два года. Это означает, что уже после окончания следующего сезона он сможет рассчитывать на более выгодное для себя соглашение. 20-летний Романов, которого "Монреаль" выбрал под 38-м номером в 2017 году, заключил трехлетнее соглашение на сумму $894 тыс. 24-летний Сорокин тоже подписал максимальный контракт новичка с "Айлендерс" до конца текущего сезона. Клуб выбрал его в 2014 году под 78-м номером, уже в следующем розыгрыше игрок может рассчитывать на повышение зарплаты. Главной особенностью контракта новичка является его двусторонний формат. Команда в случае необходимости может отправить игрока в фарм-клуб. Договор предусматривает разную величину зарплаты для выступления в НХЛ и фарм-клубе. Однако отдельным пунктом в контракте может быть прописан запрет на отъезд в другие лиги. "Миннесота" надеется на Капризова Последние три сезона Капризов выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за московский ЦСКА, став два раза подряд лучшим снайпером турнира с 30 (2019) и 33 (2020) заброшенными шайбами. Вместе с командой Капризов в сезоне-2018/19 выиграл Кубок Гагарина. В России он также выступал за новокузнецкий "Металлург" и уфимский "Салават Юлаев", на его счету 340 матчей в КХЛ и 261 (124 гола + 137 передач) очко. Капризов является победителем Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане и бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.

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Россиянин уезжает в НХЛ уже состоявшимся мастером, как это ранее делали Владимир Тарасенко, Артемий Панарин и Никита Гусев, успешно выступающие сейчас в НХЛ. Нет сомнений, что он начнет следующий сезон в основном составе. По ходу текущего розыгрыша в "Миннесоте" сменился тренер. Место Брюса Будро, при котором успешно выступал Александр Овечкин в "Вашингтоне", занял Дин Эвансон. Конкурировать за попадание в первое звено Капризов, выбравший 97-й номер, будет с 35-летним Заком Паризе и перспективным 23-летним правым нападающим Джорданом Гринуэем. "Он превзошел все ожидания в своем развитии с момента драфта 2015 года. Кирилл - умный и динамичный нападающий, который был лидером КХЛ по голам на протяжении двух последних сезонов. Мы надеемся на него и ждем его появления в нашем составе, когда начнется следующий сезон", - отметил генеральный менеджер "Миннесоты" Билл Герин. Капризов уже сейчас является одним из сильнейших крайних нападающих в составе "Миннесоты", с первых матчей он будет получать много игрового времени, в том числе и в большинстве. Помешать россиянину полностью реализовать свой потенциал может проблема с центральными нападающими в составе. 37-летний Микко Койву часто травмируется, 35-летний Эрик Стаал играет с переменным успехом, а Алекс Гальченюк пока не может обрести себя в команде. У Койву и Гальченюка после окончания нынешнего сезона истекают контракты, поэтому в межсезонье клуб наверняка будет искать усиление на эту позицию. "Сразу стать звездой Капризову будет сложно. О "Миннесоте" мне трудно сказать, у них в последнее время очень часто меняются тренеры. Здесь лихорадит не команду, они не могут найти лидера в тренерском штабе, там хорошие игроки, клуб проводит серьезную и грамотную селекцию, но никак не получается выйти в лидеры. Мне трудно сказать, какую роль Капризову отведут, а гарантии в такой ситуации давать тяжело", - сказал ТАСС двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук. Романову пророчат звездное будущее Романов два последних сезона провел в ЦСКА и являлся основным защитником команды. В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2019/20 он принял участие в 43 матчах и сделал семь голевых передач при показателе полезности "+21" и 14 минутах штрафа. В плей-офф внук олимпийского чемпиона Зинэтулы Билялетдинова провел четыре матча и не отметился результативными действиями. В составе молодежной сборной России Романов выступал на двух чемпионатах мира, завоевав серебряную и бронзовую медали, а также входил в символические сборные обоих турниров. Россиянин сможет присоединиться к тренировкам с командой во время третьей стадии подготовки к возобновлению сезона, пройдя перед этим недельный карантин. "Я хочу быть с командой, поддерживать ребят, находиться в коллективе. Если я подписал контракт с "Монреалем", то должен быть там на каждой игре, пусть даже и не на льду", - отметил Романов в интервью пресс-службе НХЛ.

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"Главным сейчас является адаптация - партнеры изучат меня, а я познакомился со всеми. Нужно влиться, чтобы в следующем сезоне, который стартует в декабре, я уже был не новичком, а человеком, вошедшим в состав", - отметил российский защитник В обороне "Монреаля" нет громких имен, если не считать двукратного олимпийского чемпиона Ши Уэбера. Романов одинаково хорош в обороне и в игре на синей линии, обладает неплохим кистевым броском, поэтому при успешном прохождении тренировочного лагеря сможет рассчитывать на попадание в одну из двух ведущих пар защитников. "Александр - молодой, крепкий и очень надежный защитник, который полон решимости продолжить карьеру в НХЛ. Мы уверены, что Романов станет важной частью нашей защитной бригады на долгие годы", - сказал генеральный менеджер "Монреаля" Марк Бержевен. Живущий в Монреале Кравчук считает, что молодому защитнику в самом начале будет тяжело справиться с вниманием болельщиков и давлением. "В Монреале хоккей является религией, здесь им не просто увлекаются, а живут. Ожидания от новичка всегда будут, ему тут все пророчат звездное будущее, все будут ждать от него лидерства. Возможно, все произойдет не сразу, но в подсознании игрока это будет, болельщики всегда ждут, что их ожидания оправдаются", - сказал Кравчук. Сорокин будет конкурировать с Варламовым За последние годы в России появилась целая плеяда качественных вратарей. В нынешнем сезоне НХЛ себя хорошо проявили Игорь Шестеркин ("Рейнджерс") и Илья Самсонов (Вашингтон"), ряд ярких матчей провел Александр Георгиев ("Рейнджерс"), а Андрей Василевский ("Тампа") стал обладателем приза лучшему голкиперу прошлого регулярного чемпионата. Стабильно играют их более старшие товарищи - Сергей Бобровский ("Коламбус"), Антон Худобин ("Даллас") и Семен Варламов ("Айлендерс"). В следующем сезоне к ним присоединится олимпийский чемпион и трижды бронзовый призер чемпионата мира Сорокин. Сорокин подписал контракт с "Айлендерс" до конца сезона, после чего он сможет рассчитывать на полноценное соглашение. Если все получится, то конкурировать за место в воротах ему придется со своим соотечественником Ильей Варламовым и немцем Томасом Грайссом. "Айлендерс" поделили пятое место в НХЛ по наименьшему количеству пропущенных шайб в завершившемся досрочно регулярном чемпионате НХЛ. В прошлом сезоне Грайсс и Ленер стали самой надежной парой голкиперов (189).

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Надежность в обороне команды из Нью-Йорка объясняется системой игры главного тренера Барри Тротца, у Сорокина будут все шансы закрепиться в основном составе команды на следующий сезон. У Грайсса после окончания сезона-2019/20 заканчивается контракт с клубом. Вероятно, что со следующего розыгрыша в составе будет российская бригада вратарей, которые начнут конкурировать между собой за право считаться основным голкипером. "Когда в "Айлендерс" пришел Лу Ламорелло (генеральный менеджер клуба - прим. ТАСС), команда стала подниматься и играть в очень интересный хоккей. Он может предугадать развитие событий наперед и может собрать команду, которая будет решать задачи. Я вообще не вижу причин, чтобы Сорокин не играл", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС Кравчук. Решение вернуться в НХЛ принял и нападающий ЦСКА Михаил Григоренко. Он подписал контракт с "Коламбусом" на сезон-2020/21, его зарплата, по данным телеканала Sportsnet, составит $1,2 млн. В НХЛ Григоренко был задрафтован в 2012 году под общим 12-м номером клубом "Баффало", а по ходу второго сезона в команде перешел в "Колорадо". Всего 26-летний форвард провел в лиге 217 матчей, набрав 64 (22+42) очка.

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