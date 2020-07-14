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Футбол в Италии

Конте готов покинуть пост главного тренера "Интера"

Итальянец возглавляет клуб с весны 2019 года
Главный тренер "Интера" Антонио Конте EPA-EFE/SIMONE VENEZIA
Описание
Главный тренер "Интера" Антонио Конте
© EPA-EFE/SIMONE VENEZIA

ТАСС, 14 июля. Итальянец Антонио Конте заявил о готовности покинуть пост главного тренера футбольного клуба "Интер", если руководство будет недовольно его работой. Комментарий специалиста приводит "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал Sky Sport Italia.

"Интер" занимает второе место в чемпионате Италии после 32-го тура, набрав 68 очков. До окончания сезона команде осталось провести шесть матчей. Отставание от лидирующего "Ювентуса" составляет восемь очков.

"Если все довольны тем, что я делаю - думаю, это так, исходя из того, что мне говорят, - то не вижу причин, почему нам не стоит продолжать этот проект. Если же в клубе недовольны тем, что я делаю, не буду колебаться и уйду", - сказал Конте.

Специалист возглавляет "Интер" с 31 мая 2019 года. До этого Конте работал в итальянских "Сиене", "Ареццо", "Бари", "Аталанте", "Сиене", "Ювентусе", английском "Челси" и национальной сборной Италии. В активе 50-летнего тренера три чемпионских титула, победа в английском первенстве, два Суперкубка Италии и один трофей Кубка Англии.

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