Япония рассматривает возможность упрощения въездного режима для участников Олимпиады

ТОКИО, 14 июля. /ТАСС/. Власти Японии рассматривают возможность упрощения въездного режима для участников предстоящих Олимпийских Игр в Токио. Об этом во вторник заявила журналистам министр по делам Олимпиады и Паралимпиады Сэйко Хасимото.

По данным агентства Kyodo, власти учитывают вероятность того, что пандемия в полной мере не завершится к началу Игр будущим летом, поэтому с некоторым странами у Японии все еще будет приостановлено сообщение. Но при таком неблагоприятном сценарии руководство страны планирует осуществлять допуск иностранных спортсменов, даже если эпидемиологическая обстановка не будет соответствовать критериям японской стороны.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Стороны пришли к пониманию, что в остававшееся до старта Олимпиады время мировой спорт не успеет отойти от потрясений, связанных с распространением коронавируса. При этом само название "Токио-2020" будет сохранено.