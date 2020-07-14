Овечкин: ощущение нормальной жизни присутствует только во время тренировок на льду

26 мая комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата из-за пандемии коронавируса, сезон возобновится матчами за Кубок Стэнли. Борьбу за трофей продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии. Возобновление турнира запланировано на 1 августа. В понедельник команды начали проводить тренировки на льду.

"Конечно, я очень соскучился по хоккею. Но самое важное для нас - оставаться в максимальной безопасности. В такой ситуации нужно быть очень осторожным, уверенным на 100 процентов, что ты не подцепишь коронавирус и не принесешь его домой. Поэтому мы и тренируемся в группах, принимаем все эти меры предосторожности", - сказал Овечкин.

"На льду ощущение нормальности присутствует. Ведь все, что мы делаем на площадке сейчас, не отличается от того, как это выглядело раньше. Как только мы уходим со льда, все сразу надевают маски. Пока это кажется странным и непривычным, но уверен, что мы быстро привыкнем", - добавил хоккеист.

Овечкин был задрафтован "Вашингтоном" в 2004 году под общим первым номером, с тех пор он выступает в НХЛ за столичный клуб. Российский нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз - лучшим снайпером лиги, трижды завоевал приз "Тед Линдсей Эворд" (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ) и один раз - "Арт Росс Трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата).

За карьеру в НХЛ Овечкин забросил в регулярных чемпионатах 706 шайб и занимает по этому показателю восьмое место в истории лиги. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, в активе которого 894 гола. В 2018 году вместе с "Вашингтоном" Овечкин выиграл Кубок Стэнли.